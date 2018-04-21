Trabzon'da büyük şok! Fırtına kendi evinde kayıp

Avrupa'ya katılma yolunda ağır bir yara alan Trabzonspor, 46 puanla 5. sırada kaldı. Demir Grup Sivasspor ise 44 puanla 7. sıraya yükseldi ve bordo-mavili ekiple arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.



Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Antalyaspor'a konuk olacak. Sivasspor ise yine düşme hattında yer alan Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Burak, 1 hafta sonra döndü

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle ligin 29. haftasında oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyen forvet oyuncusu Burak Yılmaz, 1 maç aradan sonra Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla takıma geri döndü. Teknik direktör Rıza Çalımbay, deneyimli oyuncuyu forvette gol şansı olarak sahaya sürdü.



Uğurcan ilk kez 11'de

Onur Recep Kıvrak'ın yokluğunda kaleyi koruyan Uğurcan Çakır, ilk kez A takımda ilk 11'de sahaya çıktı. Ligde bu sezon 6. haftada Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci 45 dakikasında görev yapan Uğurcan Çakır, 11'de ilk kez forma giydi.

Güneş'e destek

Trabzonspor taraftarları, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçında yaralanan eski oyuncu ve teknik direktörleri Şenol Güneş'e destek verdi. Taraftarlar, 'Güneş Trabzon'dan doğar' yazılı pankart açarak Beşiktaş'ın teknik direktörüne destekte bulundu.

Çocuklar da izledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türkiye Spor Yazarları Derneği, Trabzonspor ve TFF organizasyonuyla gazetecilerin çocukları da basın tribününden karşılaşmayı izlediler. Ayrıca Trabzonspor'un davetlisi olarak Trabzon'un ilçelerinden bazı okulların öğrencileri de maça davet edildi.





MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

7. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal, sağ tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

11. dakikada Novak'ın ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Ali Şaşal topu elleriyle uzaklaştırdı.

17. dakikada Olcay Şahan'ın uzun pasında Burak Yılmaz, kontrol ettiği topu altıpas içindeki Yusuf Yazıcı'ya çıkardı. Bu futbolcunun dokunduğu topu açıyı iyi daraltan Ali Şaşal çıkardı.

20. dakikada sağdan Burak Yılmaz'ın yerden pasında, arka direkteki Novak'ın şutunda savunmada Auremir, topu uzaklaştırarak büyük tehlikeyi önledi.

37. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Uğur Demirok'un yerine Sosa, oyuna dahil oldu.

41. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Pereira, oyuna girdi.

45. dakikada Sosa'nın sağdan ortasında, savunmadan seken top boşta kalarak Novak'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda kaleci Ali Şaşal'ı geçen meşin yuvarlak yan direkten döndü.

45+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, golü buldu. Auremir'in sağdan ortasında, savunmanın arkasında yükselen Hakan Arslan, kafa ile topu filelere gönderdi: 0-1

Demir Grup Sivasspor, ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan ortasında Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



70. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.



90+1. dakikada Cyriac'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kone'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından ağalarla buluştu. 0-2.