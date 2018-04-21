;
Yol Durumu
  1. Olaylı derbide gözaltı sayısı 23'e yükseldi

TAHKİM'den 'e kötü haber

, 'in Akhisar maçında hakeme yönelik söylediği sözler nedeniyle aldığı 13 bin liralık cezaya yapılan itirazı reddetti.

TAHKİMden Fatih Terime kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu () , Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun () Galatasaray Teknik Direktörü 'e verdiği 13 bin lira para cezasının onanmasına karar verdi.

Kurulun toplantısından sonra TFF'den yapılan açıklamada, Terim'e verilen 13 bin lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği belirtildi.

Galatasaray Kulübü Futbol A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar'ın da 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının kurul tarafından onandığı kaydedildi.

Etiketler: , , ,
  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 14:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ