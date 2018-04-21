Operasyonun anahtarı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 25. dakikasında Quaresma'ya atılan anahtar, olayların fitilini ateşledi.
Bunun üzerine Şenol Güneş, Portekizli yıldızı sağ kanattan sola aldı.
Ancak bu defa da oradaki provokatörler devreye girdi.
57. dakikada taşkınlıklar had safhaya ulaştı ve maç yarıda kaldı.
Korner direklerinin olduğu bölgelerde 400 kişilik bir grubun olayları çıkardığı iddia ediliyor.
Bunun üzerine Şenol Güneş, Portekizli yıldızı sağ kanattan sola aldı.
Ancak bu defa da oradaki provokatörler devreye girdi.
57. dakikada taşkınlıklar had safhaya ulaştı ve maç yarıda kaldı.
Korner direklerinin olduğu bölgelerde 400 kişilik bir grubun olayları çıkardığı iddia ediliyor.
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