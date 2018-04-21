Kirli eller operasyonu

Türkiye'nin birlik beraberliğini, istikrarını hedef alan odakların çirkin bir oyun sahneledikleri Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi ülke gündemine oturdu... Şenol Güneş'in yaralanması sonrası tatil edilen derbiyi mercek altına alan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturması Bürosu düğmeye bastı.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Olayların planlı bir organizasyon dahilinde gerçekleştiğini düşünen savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Maçın ardından ifadesi alınan 32 kişi serbest bırakılırken dün de 6 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
TÜM GÖRÜNTÜLER İZLENİYOR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, örgütsel yapı şüphesiyle soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Suç teşkil eden 57 eylemin tespit edildiği, tüm kamera görüntülerinin izlendiği ifade edildi.
3 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Olaylara karışan kişilerin maç sırasındaki tüm eylemleri ve stada giriş görüntüleri de mercek altına alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın görevlendirdiği 3 müfettiş de hemen gerekli çalışmalara başladı.
BİRİLERİ DÜĞMEYE BASTI
Yabancı cisimler her statta atılıyor, birilerinin kafasına geldiği zaman mı aklınıza geliyor. O elleri çeksinler Türk futbolundan... Düğmeye bastılar... Bundan sonra statları, salonları seyredur. Spordaki taraftarlar müthiş bir sivil toplum örgütleri. Bir tuzak kurdular. Tuzağın içine sporu da soktular.
(Rıdvan Dilmen)
BUNUN ADI PROVOKASYON
Şenol Güneş'in kafasını yaran provokatörler bilerek, isteyerek F.Bahçe'nin ekmeğine kan doğramışlardır. Bu olay asla birkaç öfkeli taraftarın taşkınlığı değil, organize, bilinçli ve Fenerbahçe'ye zarar vermek amacıyla yapılmış çok ciddi bir operasyondur...
(Ahmet Çakar)
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
Olayların planlı bir organizasyon dahilinde gerçekleştiğini düşünen savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Maçın ardından ifadesi alınan 32 kişi serbest bırakılırken dün de 6 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
TÜM GÖRÜNTÜLER İZLENİYOR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, örgütsel yapı şüphesiyle soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Suç teşkil eden 57 eylemin tespit edildiği, tüm kamera görüntülerinin izlendiği ifade edildi.
3 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Olaylara karışan kişilerin maç sırasındaki tüm eylemleri ve stada giriş görüntüleri de mercek altına alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın görevlendirdiği 3 müfettiş de hemen gerekli çalışmalara başladı.
BİRİLERİ DÜĞMEYE BASTI
Yabancı cisimler her statta atılıyor, birilerinin kafasına geldiği zaman mı aklınıza geliyor. O elleri çeksinler Türk futbolundan... Düğmeye bastılar... Bundan sonra statları, salonları seyredur. Spordaki taraftarlar müthiş bir sivil toplum örgütleri. Bir tuzak kurdular. Tuzağın içine sporu da soktular.
(Rıdvan Dilmen)
BUNUN ADI PROVOKASYON
Şenol Güneş'in kafasını yaran provokatörler bilerek, isteyerek F.Bahçe'nin ekmeğine kan doğramışlardır. Bu olay asla birkaç öfkeli taraftarın taşkınlığı değil, organize, bilinçli ve Fenerbahçe'ye zarar vermek amacıyla yapılmış çok ciddi bir operasyondur...
(Ahmet Çakar)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.