Kirli eller operasyonu

'nin birlik beraberliğini, istikrarını hedef alan odakların çirkin bir oyun sahneledikleriderbisi ülke gündemine oturdu...'in yaralanması sonrası tatil edilen derbiyi mercek altına alandüğmeye bastı.planlı bir organizasyon dahilinde gerçekleştiğini düşünen savcılık, soruşturmayı derinleştirdi. Maçın ardından ifadesi alınanserbest bırakılırken dün dedaha gözaltına alındığı öğrenildi.Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada,şüphesiyle soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi. Suç teşkil eden, tüm kamera görüntülerinin izlendiği ifade edildi.karışan kişilerin maç sırasındaki tüm eylemleri ve stada giriş görüntüleri de mercek altına alındı.'nın görevlendirdiğide hemen gerekli çalışmalara başladı.cisimler her statta atılıyor, birilerinin kafasına geldiği zaman mı aklınıza geliyor. O elleri çeksinler Türk futbolundan... Düğmeye bastılar... Bundan sonra statları, salonları seyredur. Spordaki taraftarlar müthiş bir sivil toplum örgütleri. Bir tuzak kurdular. Tuzağın içine sporu da soktular.Güneş'in kafasını yaran provokatörler bilerek, isteyerek F.Bahçe'nin ekmeğine kan doğramışlardır. Bu olay asla birkaç öfkeli taraftarın taşkınlığı değil, organize, bilinçli ve Fenerbahçe'ye zarar vermek amacıyla yapılmış çok ciddi bir operasyondur...