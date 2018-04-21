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İşte 'ın - maçı raporu

Ziraat yarı final rövanş maçında ile kozlarını Kadıköy'de paylaştı. 2-2'lik maçın rövanşında yaşanan çirkin olaylar nedeniyle maç tatil edilirken derbi ülke gündemine oturdu.

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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 10:45
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