Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaştı. 2-2'lik maçın rövanşında yaşanan çirkin olaylar nedeniyle maç tatil edilirken derbi ülke gündemine oturdu.
İşte Mete Kalkavan'ın Fenerbahçe-Beşiktaş maçı raporu
Etiketler: Türkiye Kupası , Mete Kalkavan , Şenol Güneş , Beşiktaş , Fenerbahçe
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