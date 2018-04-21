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Hata lüksümüz yok

Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Sivas maçında tek hedef 3 puan. Hata lüksümüz yok. Kalan haftalarda artık hiçbir puan kaybının telafisi yok” dedi

Hata lüksümüz yok
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçından önce açıklamalar yaptı.

MÜCADELE ŞART
Tecrübeli teknik adam, "Bu hafta kendi taraftarımız önünde sonuca ulaşmak adına hata lüksümüz yok. Kalan haftalarda artık hiçbir puan kaybının telafisi yok. En üst düzeyde mücadele edeceğiz ve sonuca gitmeye çalışacağız" dedi.

BÜTÜNLÜK OLMALI
Sivasspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu sözlerine ekleyen Çalımbay, "Oyunun her alanında dikkatli olmalıyız. Savunmadan hücuma kadar bir bütün içinde olmalıyız" diye konuştu.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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