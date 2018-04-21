Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor maçından önce açıklamalar yaptı.
MÜCADELE ŞART
Tecrübeli teknik adam, "Bu hafta kendi taraftarımız önünde sonuca ulaşmak adına hata lüksümüz yok. Kalan haftalarda artık hiçbir puan kaybının telafisi yok. En üst düzeyde mücadele edeceğiz ve sonuca gitmeye çalışacağız" dedi.
BÜTÜNLÜK OLMALI
Sivasspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu sözlerine ekleyen Çalımbay, "Oyunun her alanında dikkatli olmalıyız. Savunmadan hücuma kadar bir bütün içinde olmalıyız" diye konuştu.
MÜCADELE ŞART
Tecrübeli teknik adam, "Bu hafta kendi taraftarımız önünde sonuca ulaşmak adına hata lüksümüz yok. Kalan haftalarda artık hiçbir puan kaybının telafisi yok. En üst düzeyde mücadele edeceğiz ve sonuca gitmeye çalışacağız" dedi.
BÜTÜNLÜK OLMALI
Sivasspor'un ligin iyi takımlarından biri olduğunu sözlerine ekleyen Çalımbay, "Oyunun her alanında dikkatli olmalıyız. Savunmadan hücuma kadar bir bütün içinde olmalıyız" diye konuştu.
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