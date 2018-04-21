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Tolga için harekete geçiyor!

yönetimi kamera görüntülerinden hareket ederek için suç duyurusunda bulunacak. Tolga’nın görevliye attığı yumruk kameraya yansıdı

Fenerbahçe Tolga için harekete geçiyor!
Tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından Sarı- Lacivertli yönetim kamera görüntülerini detaylı şekilde inceleyerek delil topladığı öğrenildi. Koridorda stat görevlisine yumruk attığı gerekçesiyle Tolga Zengin için suç duyusuru yapılacağı belirtildi. Taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle Caner Erkin'in de şikayet edileceği öğrenildi.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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