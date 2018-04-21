Tatil edilen Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ardından Sarı- Lacivertli yönetim kamera görüntülerini detaylı şekilde inceleyerek delil topladığı öğrenildi. Koridorda stat görevlisine yumruk attığı gerekçesiyle Tolga Zengin için suç duyusuru yapılacağı belirtildi. Taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle Caner Erkin'in de şikayet edileceği öğrenildi.
Fenerbahçe Tolga için harekete geçiyor!
Fenerbahçe yönetimi kamera görüntülerinden hareket ederek Tolga Zengin için suç duyurusunda bulunacak. Tolga’nın görevliye attığı yumruk kameraya yansıdı
Etiketler: Tolga Zengin , Fenerbahçe , Caner Erkin , olaylı derbi
- 21 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.