Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında çıkan olaylar sırasında saha kenarındaki Hasan Ali Kaldırım'ın görüntüsü dikkat çekti.
Fenerbahçe-Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Hasan Ali...
Etiketler: Hasan Ali Kaldırım , Ziraat Türkiye Kupası , Şenol Güneş , Fenerbahçe
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