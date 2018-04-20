Ülker Stadı'nda 2-2'nin rövanşında F.Bahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş'tan Pepe'nin kırmızı kart gördüğü maça sarı-lacivertli taraftarlar damga vurdu. İlk yarıda Quaresma'nın köşe vuruşu kullanacağı sırada yabancı madde atması nedeniyle 2 kez kesilen oyun, ikinci devrede tamamen durdu. F.Bahçe tribünlerinden atılan yabancı maddelerin Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e isabet etmesiyle saha karıştı.
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Etiketler: Şenol Güneş , TFF , Beşiktaş , Fenerbahçe
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