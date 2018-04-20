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  1. Fenerbahçe-Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Hasan Ali...

İşte derbide yaşanan olaylar nedeniyle 'yi bekleyen tehlike

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Kadıköy'de yaşanan olaylar nedeniyle maç yarım kaldı. Peki şimdi ne olacak? Maç tekrar mı oynanacak yoksa bir takım hükmen mağlup mu sayılacak? İşte talimatnamesine göre olması muhtemel olaylar...

Ülker Stadı'nda 2-2'nin rövanşında F.Bahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 'tan Pepe'nin kırmızı kart gördüğü maça sarı-lacivertli taraftarlar damga vurdu. İlk yarıda Quaresma'nın köşe vuruşu kullanacağı sırada yabancı madde atması nedeniyle 2 kez kesilen oyun, ikinci devrede tamamen durdu. F.Bahçe tribünlerinden atılan yabancı maddelerin Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'e isabet etmesiyle saha karıştı.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 07:47
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