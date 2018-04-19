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  1. İşte Şenol Güneş'in kafasındaki yaranın en net görüntüsü!

lı futbolculardan hakeme kritik soru

Ziraat Yarı Final rövanş karşılaşması, tribün olayları nedeniyle yarıda kalırken, 'lı futbolcular, hakem 'a içeri girip giremeyeceklerini sordu. "Evet" yanıtını alan siyah-beyazlılar, bunun ardından soyunma odasına gitti.

Beşiktaşlı futbolculardan hakeme kritik soru
Ziraat Yarı Final rövanş karşılaşması, tribün olayları nedeniyle yarıda kalırken, 'lı futbolcular, hakem 'a içeri girip giremeyeceklerini sordu.

"Evet" yanıtını alan siyah-beyazlılar, bunun ardından soyunma odasına gitti. tribünlerinden atılan maddeler nedeniyle Beşiktaş Şenol Güneş, başından yaralanırken, Güneş'e 5 dikiş atıldı. Yaşanan olayların ardından Beşiktaş'lı futbolcular hakem Mete Kalkavan'ın maçı tatil edip etmediğini bilmediği için Kalkavan'a "İçeri girebilir miyiz?" diye sordu. Kalkavan'ın "Evet" cevabı vermesinin ardından, futbolcular soyunma odasının yolunu tutarken, Beşiktaş aleyhine verilecek bir kararın da önüne geçmiş oldu.

FENERBAHÇE HÜKMEN MAĞLUP OLMUŞTU
1998 yılında Fenerbahçe, Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş karşılaşmasında Trabzon deplasmanına gitmişti. İlk maçı sahasında 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, ikinci maçta 1-0 mağlup durumdayken Trabzonspor tribünlerinden atılan bir cisim Fenerbahçe Teknik Direktörü Otto Baric'in sırtına isabet etmiş ve Hırvat çalıştırıcı yerde kalmıştı. Hakemin maçı tatil etme kararı vermemesine rağmen sarı-lacivertliler sahayı terk etmişti. Bu hareket üzerine , Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlubiyetine ve Türkiye Kupası'na 1 yıl katılmamasına karar vermişti.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 01:57
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