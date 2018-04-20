Başakşehirli futbolcu Arda Turan 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta evlenmişti.
Arda Turan baba mı oluyor?
Geçtiğimiz ay uzun süredir birlikte olduğu Aslıhan Doğan ile dünyaevine giren Arda Turan'ın yakın zamanda bir bebek beklediği iddia edildi.
Etiketler: aslıhan doğan , Arda Turan
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