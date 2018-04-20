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  1. Şenol Güneş taburcu edildi!

baba mı oluyor?

Geçtiğimiz ay uzun süredir birlikte olduğu ile dünyaevine giren 'ın yakın zamanda bir bebek beklediği iddia edildi.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 10:46
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