Şenol Güneş taburcu edildi!

Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle hastanelik olan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş sabaha karşı taburcu edildi.

DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI!

Prof.Dr. Yunus Aydın, Şenol Güneş'in son durumuyla ilgili "Şenol Güneş'in tomografide beyinde önemli bir hasar yok. Sadece sarsıntı geçirdi. Bu gece müşade altında tutacağız. Yarın büyük ihtimalle taburcu ederiz. Hayati bir tehlike söz konusu değil. Şenol hoca benim hastamdır ve eskiden dostluğumuz var. Basit bir kafa travması olarak görüyoruz. Bilinci gayet iyi. Muayenesinde problem yok. Şuuru tamamen açık." açıklamalarında bulundu.