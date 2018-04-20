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  1. İşte derbide yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'yi bekleyen tehlike

taburcu edildi!

maçında yaşanan olaylar nedeniyle hastanelik olan ü sabaha karşı taburcu edildi.

Şenol Güneş taburcu edildi!

maçında yaşanan olaylar nedeniyle hastanelik olan ü sabaha karşı taburcu edildi.

DOKTORU AÇIKLAMA YAPMIŞTI!
Prof.Dr. Yunus Aydın, Şenol Güneş'in son durumuyla ilgili "Şenol Güneş'in tomografide beyinde önemli bir hasar yok. Sadece sarsıntı geçirdi. Bu gece müşade altında tutacağız. Yarın büyük ihtimalle taburcu ederiz. Hayati bir tehlike söz konusu değil. Şenol hoca benim hastamdır ve eskiden dostluğumuz var. Basit bir kafa travması olarak görüyoruz. Bilinci gayet iyi. Muayenesinde problem yok. Şuuru tamamen açık." açıklamalarında bulundu.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 09:29
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