10'ların biletini kesti

CİĞERCİ'Yİ

'na şok bir şekilde veda eden'damaç sonu açıklamaları gündeme damga vurdu... Tecrübeli hoca forma şansı verdiği isimlere büyük tepki göstermiş ve operasyon sinyali vermişti. Alınan bilgilere göresezon sonundayolları ayıracak. Kara listede sürpriz isimler de bulunuyor.yenilgisinin ardından isim vermeden eleştirdiği'in biletini kesti. Sözleşmesi sona erecek olan'le de masaya oturulmayacak.Alanya maçının kadrosunu açıklayan'in'yı kafile dışında bırakması da dikkat çekti. Bu 5 ismin dışında'le de sezon bitimiyle birlikte yollar ayrılacak.'in ayrıca sözleşmesi bitecek olan'le ilgili kararı lig bitimine bıraktığı öğrenildi. Başarılı hocanın'un performansından da son derece rahatsız olduğu gelen bilgiler arasında.