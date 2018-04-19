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Ferreyra için çıkarması

, ’te forma giyen golcü için ’da menajeri ile masaya oturacak. Sarı-Lacivertliler, i bitirmekte kararlı

Ferreyra için Ukrayna çıkarması
, için şimdiden çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertli yönetim, ekibi 'te gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin de listesine giren 'yı bitirmekte kararlı. Fenerbahçeli yöneticilerin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya giderek Arjantinli golcünün menajeriyle masaya oturacağı bildirildi. Sarı-Lacivertliler'in bu görüşmede Ferreyra'nın şartlarını öğreneceği ve buna göre kararını vereceği öğrenildi. da Facunda Ferreyra transferine onay vermişti.

1.5 AY SONRA SERBEST KALIYOR
Fenerbahçe'nin istediği Arjartinli golcü Facundo Ferreyra'nın kulübüyle olan sözleşmesi 30 Mayıs'ta sona eriyor. Kanarya, 27 yaşındaki yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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