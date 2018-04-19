;
Yol Durumu
  1. Beşiktaş gibi oynarsa rahat kazanır

'nin yıldızı 'ya!


'ye sezon başında gelen ancak beklentileri karşılayamayan Mauricio İsla'ya talip var.


30 yaşındaki sağ beke Pumas, Necaxa ve Cruz Azul'un talip olduğu öğrenildi.


Kanarya'ya bedelsiz gelen Şili'li yıldızdan 2-3 milyon euro civarında bir bonservis geliri bekleniyor.


Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olan yıldız isim 29 maçta görev yaptı.


Isla 21 lig maçında görev alırken, 4 4 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde boy gösterdi.


Isla 29 maçta 3 asist yaparken, 2 sarı kart gördü


Başarılı futbolcu Fenerbahçe formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.
Etiketler: , ,
  • 19 Nisan 2018, Perşembe 04:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar