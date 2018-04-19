Fenerbahçe'ye sezon başında gelen ancak beklentileri karşılayamayan Mauricio İsla'ya talip var.
30 yaşındaki sağ beke Pumas, Necaxa ve Cruz Azul'un talip olduğu öğrenildi.
Kanarya'ya bedelsiz gelen Şili'li yıldızdan 2-3 milyon euro civarında bir bonservis geliri bekleniyor.
Fenerbahçe'ye bu sezon başında transfer olan yıldız isim 29 maçta görev yaptı.
Isla 21 lig maçında görev alırken, 4 Türkiye Kupası 4 de UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde boy gösterdi.
Isla 29 maçta 3 asist yaparken, 2 sarı kart gördü
Başarılı futbolcu Fenerbahçe formasıyla henüz gol sevinci yaşayamadı.
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