Fatih Terim, maça neşeli başlamıştı. Üst üste gelen goller sonrasında morali bozulan tecrübeli çalıştırıcı ilk yarı biterken kenardan adeta esip gürledi.
Fatih Terim çılgına döndü!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'da, Teknik Direktör Fatih Terim maçtan sonra soyunma odası koridorlarını inletti.
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası , Fatih Terim , Barış Şimşek , Galatasaray , sert tepki
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