;
Yol Durumu
  1. Fenerbahçe'nin yıldızı Meksika'ya!

çılgına döndü!

yarı final rövanş maçında Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupadan elenen 'da, Teknik Direktör maçtan sonra soyunma odası koridorlarını inletti.

, maça neşeli başlamıştı. Üst üste gelen goller sonrasında morali bozulan tecrübeli çalıştırıcı ilk yarı biterken kenardan adeta esip gürledi.

Etiketler: , , , ,
  • 19 Nisan 2018, Perşembe 13:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar