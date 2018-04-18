Galatasaray FIBA EuroCup şampiyonu

FIBA Kadınlar EuroCup Final rövanş maçında Galatasaray Reyer Venezia'ya 72-65 mağlup olmasına karşın ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla şampiyon oldu.
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FIBA Kadınlar EuroCup Final rövanş maçında Galatasaray Reyer Venezia'ya 72-65 mağlup olmasına karşın ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla şampiyon oldu.
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