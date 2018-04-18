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Galatasaray FIBA EuroCup şampiyonu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı FIBA Kadınlar EuroCup final rövanş maçında Reyer Venezia'ya 72-65 mağlup olmasına karşın ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla şampiyon oldu

Galatasaray FIBA EuroCup şampiyonu

FIBA Kadınlar EuroCup Final rövanş maçında Galatasaray Reyer Venezia'ya 72-65 mağlup olmasına karşın ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla şampiyon oldu.

Detaylar birazdan...

  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 22:43
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