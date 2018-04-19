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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde gördü

Karşılaşmanın 29. dakikasında De Souza'ya çok sert bir müdahalede bulunan gördü.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 21:12
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