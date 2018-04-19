Karşılaşmanın 29. dakikasında sol kanattan hareketlenen Josef De Souza rakibi Pepe'nin çok sert müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan, Portekizli yıldız oyuncuyu doğrudan kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi. En az iki maç ceza alacak olan yıldız futbolcu, ligde oynanacak Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Pepe kırmızı kart gördü
Karşılaşmanın 29. dakikasında Josef De Souza'ya çok sert bir müdahalede bulunan Pepe kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın 29. dakikasında sol kanattan hareketlenen Josef De Souza rakibi Pepe'nin çok sert müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan, Portekizli yıldız oyuncuyu doğrudan kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi. En az iki maç ceza alacak olan yıldız futbolcu, ligde oynanacak Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.
Etiketler: Pepe , kırmızı kart , Mete Kalkavan , Galatasaray , Josef , yeni malatyaspor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.