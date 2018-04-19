Karşılaşmanın 29. dakikasında sol kanattan hareketlenen Josef De Souza rakibi Pepe'nin çok sert müdahalesi ile yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Mete Kalkavan, Portekizli yıldız oyuncuyu doğrudan kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi. En az iki maç ceza alacak olan yıldız futbolcu, ligde oynanacak Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

