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  1. Yıldız oyuncu kırmızı kart gördü!

'dan 'nin ına yorum!

Spor yazarı ve eski hakem , - maçında 'nin gördüğü ı değerlendirdi.

Ahmet Çakardan Pepenin kırmızı kartına yorum!

yarı final ikinci maçında , 2-2'nin rövanşında 'ı konuk etti.

'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 29. dakikasında gördü. Josef'e yatarak müdahalede bulunan Portekizli yıldız, Mete Kalkavan tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.


ÇAKAR: BÖYLE KIRMIZI MI OLUR
Usta spor yazarlarından ise Twitter hesabından pozisyonu yorumladı. Çakar, "Ya Mete Kalkavan ne diyim sana böyle kırmızı kart olur mu" tweetini attı.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 22:00
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