Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, 2-2'nin rövanşında Beşiktaş'ı konuk etti.
Mete Kalkavan'ın yönettiği Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin 29. dakikasında Pepe kırmızı kart gördü. Josef'e yatarak müdahalede bulunan Portekizli yıldız, Mete Kalkavan tarafından doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.
ÇAKAR: BÖYLE KIRMIZI MI OLUR
Usta spor yazarlarından Ahmet Çakar ise Twitter hesabından pozisyonu yorumladı. Çakar, "Ya Mete Kalkavan ne diyim sana böyle kırmızı kart olur mu" tweetini attı.
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