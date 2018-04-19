Brezilya'nın ünlü spor yayıncısı Globoesporte'ye konuşan 33 yaşındaki oyuncu "Brezilya'dan bir kulüple görüştüm ama sonuçlanmadı. Geri dönmeyi ciddi bir şekilde düşünüyorum ve şu an tam zamanı. Futbolumu göstermek istiyorum. Büyük bir kulübün formasını giymek ve teklifleri dinlemek için istekliyim" dedi.

Adriano, yaklaşık 6 yıl Barcelona forması giydikten sonra takımdan ayrılmanın kolay bir karar olmadığını ancak Türkiye'ye geldiği için mutlu olduğunu da söyledi.

2016'da Beşiktaş'a transfer olan Adriano'nun siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor.