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Adriano, 'ya dönmek istiyor

lı Adriano, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, 'ya dönmek istediğini söyledi. Deneyimli futbolcu ayrıca 'ye geldiği için de mutlu olduğunu belirtti

Beşiktaşta ayrılık şoku!

'nın ünlü spor yayıncısı Globoesporte'ye konuşan 33 yaşındaki oyuncu "Brezilya'dan bir kulüple görüştüm ama sonuçlanmadı. Geri dönmeyi ciddi bir şekilde düşünüyorum ve şu an tam zamanı. Futbolumu göstermek istiyorum. Büyük bir kulübün formasını giymek ve teklifleri dinlemek için istekliyim" dedi.

Adriano, yaklaşık 6 yıl forması giydikten sonra takımdan ayrılmanın kolay bir karar olmadığını ancak 'ye geldiği için mutlu olduğunu da söyledi.

2016'da 'a olan Adriano'nun siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 19:31
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