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taraftarları gözaltına alındı

ile arasında oynanacak yarı final karşılaşması öncesi siyah beyazlı taraftarlar maçın oynanacağı 'na ulaştı.

Beşiktaş taraftarları gözaltına alındı
Vodafone Park'tan kalkan 32 otobüsle 'ün yolunu tutan 2 bin 160 taraftar, karşılaşmanın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 'na geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında stada ulaşan taraftarlar, güvenlik güçleri tarafından arandı. Taraftarların Kadıköy'e ulaşımında kullanılan otobüslerden bir tanesinin camında kırık tespit edildi.

Taraftarların Ülker Stadyumu'na geldiği sırada arbede yaşanırken, gözaltına alınan taraftarlar oldu.

Gözaltına alınma sırasında bazı siyah beyazlı taraftarlar polis güçlerine tepki gösterdi.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 18:50
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