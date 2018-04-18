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Akhisarspor'un golünde ofsayt var mı?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-1 mağlup ettiği Akhisar’ı ağırlıyor. Karşılaşmada ilk gol Akhisarspor'dan geldi. Akhisarspor'un attığı golde Galatasaraylı futbolcular ofsayt itirazında bulundu.

Akhisarsporun golünde ofsayt var mı?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 2-1 mağlup ettiği Akhisar'ı ağırlıyor. Karşılaşmada ilk gol Akhisarspor'dan geldi. Akhisarspor'un attığı golde Galatasaraylı futbolcular ofsayt itirazında bulundu.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 21:11
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