Cimbom final için sahada

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının heyecanı bu akşam start alacak... Ligde son 5 haftaya lider giren Galatasaray, TT Stadı'nda Akhisarspor'u ağırlayacak. 20.30 başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak maçta Barış Şimşek düdük çalacak. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı Sinan Gümüş'ün son dakika golüyle 2-1 kazanan Sarı-Kırmızılılar çok avantajlı. Cimbom 1-0'lık yenilgi halinde bile adını finale yazdıracak. Akhisar'a tur için en az 3-2 ve 4-3 gibi tek farklı galibiyetler gerekecek. Konuk ekip 2-1 kazanırsa maç uzayacak.