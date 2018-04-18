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final için sahada

Ligde son 5 haftaya lider giren G.Saray bu akşam da kupada final arayacak. Sarı-Kırmızılılar deplasmanda 2-1 yendiği Akhisar’ı konuk edecek. Maçı A Spor yayınlayacak

Cimbom final için sahada
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının heyecanı bu akşam start alacak... Ligde son 5 haftaya lider giren Galatasaray, TT Stadı'nda Akhisarspor'u ağırlayacak. 20.30 başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak maçta Barış Şimşek düdük çalacak. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı Sinan Gümüş'ün son dakika golüyle 2-1 kazanan Sarı-Kırmızılılar çok avantajlı. Cimbom 1-0'lık yenilgi halinde bile adını finale yazdıracak. Akhisar'a tur için en az 3-2 ve 4-3 gibi tek farklı galibiyetler gerekecek. Konuk ekip 2-1 kazanırsa maç uzayacak.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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