BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken kulüpleri arasına giren, Pepe, Quaresma, Negredo ve Talisca gibi yıldız futbolcuları kadrosunda bulundurmasıyla, yıldız futbolcular için cazibe merkezi haline gelen Beşiktaş, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Etiketler: Fikret Orman , süper lig , shakhtar donetsk , Bernard , Beşiktaş
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