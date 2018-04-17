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BEŞİKTAŞ TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa'nın en dikkat çeken kulüpleri arasına giren, Pepe, Quaresma, Negredo ve Talisca gibi yıldız futbolcuları kadrosunda bulundurmasıyla, yıldız futbolcular için cazibe merkezi haline gelen , gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

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  • 17 Nisan 2018, Salı 14:27
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