Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında yaptığı 'yaz bunları' hareketinin hedefinde kimlerin olduğunu açıkladı.
Emre Belözoğlu 'yaz bunu yaz' işaretini kime yaptığını açıkladı
Etiketler: Emre Belözoğlu , Arda Turan , Spor Toto Süper Lig , Galatasaray , Medipol Başakşehir
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