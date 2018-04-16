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İşte 'da Kucka ve 'ün son durumu

Tansiyonu düştüğü için baş dönmesi yaşayan de maçı tamamlayamadıİlk yarıyı 2-0 önde kapatan 'da devre arasında Abdülkadir Ömür'ün tansiyonu düştü.

Trabzonsporlu yıldız hastaneye kaldırıldı
'da başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan , ambulansla hastaneye götürüldü. Tansiyonu düştüğü için baş dönmesi yaşayan de maçı tamamlayamadıİlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor'da devre arasında Abdülkadir Ömür'ün tansiyonu düştü.

Genç futbolcu, tedbir amaçlı oyundan alınırken yerini Joao Pereira'ya bıraktı. Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

KUCKA HASTANEYE KALDIRILDI
Abdülkadir Ömür'ün ardından başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü.
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 23:11
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