Trabzonspor'da başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü. Tansiyonu düştüğü için baş dönmesi yaşayan Abdülkadir Ömür de maçı tamamlayamadıİlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor'da devre arasında Abdülkadir Ömür'ün tansiyonu düştü.
Genç futbolcu, tedbir amaçlı oyundan alınırken yerini Joao Pereira'ya bıraktı. Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
KUCKA HASTANEYE KALDIRILDI
Abdülkadir Ömür'ün ardından başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü.
Genç futbolcu, tedbir amaçlı oyundan alınırken yerini Joao Pereira'ya bıraktı. Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
KUCKA HASTANEYE KALDIRILDI
Abdülkadir Ömür'ün ardından başına aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Juraj Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü.
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