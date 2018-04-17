Galatasaray başkanlığına aday olacağı konuşulan Adnan Polat basın toplantısı düzenledi.
Adnan Polat resmen açıkladı! Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?
Etiketler: Adnan Polat , Ünal Aysal , Dursun Özbek , UEFA , mustafa cengiz , Galatasaray
Galatasaray başkanlığına aday olacağı konuşulan Adnan Polat basın toplantısı düzenledi.
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