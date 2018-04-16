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'da Deniz bombası

Siyah-Beyazlı yönetim için sezon sonunda ’la masaya oturma kararı aldı . Bu için tüm şartların zorlanacağı öne sürüldü

Kartalda Deniz bombası
Beşiktaş bir yandan şampiyonluk planları yaparken diğer taraftan gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetimin Kayserispor'da çok başarılı bir performans gösteren milli futbolcu Deniz Türüç'ü listenin en başına aldığı ve sezon sonunu beklediği gelen bilgiler arasında yer alıyor



RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Başkan Fikret Orman'ın iyi ilişkiler içersinde olduğu Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le sezon sonunda masaya oturarak resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

GÜNEŞ DE ÇOK İSTİYOR
Yeni sezonda gençleştirilmiş bir kadro kurmaya kararlı olan Beşiktaş Yönetimi'nin Güneş'in de çok istediği Deniz Türüç için şartları zorlayacağı ortaya çıktı.
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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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