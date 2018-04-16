Beşiktaş bir yandan şampiyonluk planları yaparken diğer taraftan gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı. Siyah-Beyazlı yönetimin Kayserispor'da çok başarılı bir performans gösteren milli futbolcu Deniz Türüç'ü listenin en başına aldığı ve sezon sonunu beklediği gelen bilgiler arasında yer alıyor
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Başkan Fikret Orman'ın iyi ilişkiler içersinde olduğu Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le sezon sonunda masaya oturarak resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
GÜNEŞ DE ÇOK İSTİYOR
Yeni sezonda gençleştirilmiş bir kadro kurmaya kararlı olan Beşiktaş Yönetimi'nin Güneş'in de çok istediği Deniz Türüç için şartları zorlayacağı ortaya çıktı.
RESMİ TEKLİF YAPILACAK
Başkan Fikret Orman'ın iyi ilişkiler içersinde olduğu Kayserispor Başkanı Erol Bedir'le sezon sonunda masaya oturarak resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
GÜNEŞ DE ÇOK İSTİYOR
Yeni sezonda gençleştirilmiş bir kadro kurmaya kararlı olan Beşiktaş Yönetimi'nin Güneş'in de çok istediği Deniz Türüç için şartları zorlayacağı ortaya çıktı.
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