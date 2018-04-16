bir yandan şampiyonluk planları yaparken diğer taraftan gelecek sezon için kolları şimdiden sıvadı.yönetimin'da çok başarılı bir performans gösteren milli futbolcu'ü listenin en başına aldığı ve sezon sonunu beklediği gelen bilgiler arasında yer alıyor'ın iyi ilişkileriçersinde olduğu'le sezonsonunda masayaoturarakresmi teklifyapmaya hazırlandığıöğrenildi.sezonda gençleştirilmiş bir kadro kurmaya kararlı olan'nin'in de çok istediğiiçin şartları zorlayacağı ortaya çıktı.