Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk etti. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte soluğu hakemin yanında alan Arda Turan ile Hasan Şaş soyunma odası koridorlarında tartıştı. İşte o görüntüler...
Hasan Şaş'la Arda Turan birbirine girdi
Etiketler: süper lig , Arda Turan , Hasan Şaş , Galatasaray , Başakşehir
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