Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk etti. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte soluğu hakemin yanında alan Arda Turan ile Hasan Şaş soyunma odası koridorlarında tartıştı. İşte o görüntüler...