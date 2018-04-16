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Yol Durumu
  1. İhtişamlı Aslan

'la birbirine girdi

'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta evinde 'i konuk etti. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte soluğu hakemin yanında alan ile soyunma odası koridorlarında tartıştı. İşte o görüntüler...

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  • 16 Nisan 2018, Pazartesi 14:09
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