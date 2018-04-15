Galatasaray'dan olay paylaşım!

Galatasaray'ın Sopr Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılı kulübün İngilizce twitter hesabından ilginç bir paylaşım geldi.Galatasaray'ın İngilizce yayın yapan twitter hesabı maç sonunda ''Yeterli bakiyeniz yok (Not enough credit)'' mesajını paylaştı.Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.İşte Galatasaray'ın maç sonundaki paylaşımı...