Galatasaray'dan olay paylaşım!

Galatasaray'ın Sopr Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılı kulübün İngilizce twitter hesabından ilginç bir paylaşım geldi.
Galatasaray'ın İngilizce yayın yapan twitter hesabı maç sonunda ''Yeterli bakiyeniz yok (Not enough credit)'' mesajını paylaştı.
Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
İşte Galatasaray'ın maç sonundaki paylaşımı...
Galatasaray'ın İngilizce yayın yapan twitter hesabı maç sonunda ''Yeterli bakiyeniz yok (Not enough credit)'' mesajını paylaştı.
Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
İşte Galatasaray'ın maç sonundaki paylaşımı...
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