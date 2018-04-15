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Galatasaray'dan olay paylaşım!

Galatasaray'ın sahasında Başakşehir'i 2-0'la geçtiği maçın ardından sarı-kırmızlıların resmi sosyal medya hesabı çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Galatasaraydan olay paylaşım!
Galatasaray'ın Sopr Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılı kulübün İngilizce twitter hesabından ilginç bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın İngilizce yayın yapan twitter hesabı maç sonunda ''Yeterli bakiyeniz yok (Not enough credit)'' mesajını paylaştı.

Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

İşte Galatasaray'ın maç sonundaki paylaşımı...


  • 15 Nisan 2018, Pazar 22:01
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