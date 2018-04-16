Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, Osmanlıspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bordo mavililer bu sonuçla puanını 46'ya yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

(İLK YARI)

13. dakikada Kucka'nın sağ kanattan açtığı ortada topa yükselen Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Karcemarskas topa güçlükle dokundu ve top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Dönen topu iyi takip eden Novak önünde bulduğu topu ağlarla buluşturdu. 0-1





15. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Kucka'nın ara pasında topla buluşan Yusuf Yazıcıoğlu topla birlikte ceza alanına girerken vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

21. dakikada Regattin'in ceza sahası dışından vurduğu şutta top yandan auta çıktı.

39. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kucka Osmanlısporlu 2 futbolcuyu oyundan düşürdükten sonra vurduğu şutta kaleci Karcemarskas topu güçlükle kornere çeldi.

42. dakikada Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda top ön direkte savunmadan sekerek arka direkte bulunan Ceyhun'a çarptı. Ceyhun'a çarpıp kaleye doğru yönelen top direkten oyun alanı dışına çıktı.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 4-0 kazandıkları Kayserispor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Çalımbay, geçen hafta stoperde maça başlayan ve kart cezası nedeniyle bu hafta takımını yalnız bırakan Okay Yokuşlu'nun yokluğunda savunmada Uğur Demirok'u oynattı. Tecrübeli teknik adam, sakatlıkları nedeniyle başkente getirilmeyen Burak Yılmaz ve Ogenyi Onazi'nin yerine Hugo Rodallega ve cezasını tamamlayan Jose Sosa'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Kolombiyalı golcü Rodallega, 7 hafta sonra ilk 11'de maça başladı.

Kalede Onur Recep Kıvrak'ın forma giydiği bordo-mavili takımda, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Tomas Hubocan ve Filip Novak görev yaptı. Trabzonspor'da orta sahayı Juraj Kucka, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Olcay Şahan oluştururken, ileri uçta Rodallega forma giydi.







Karadeniz temsilcisinde Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz ve Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Esteban Alvarado ve Batuhan Artarslan kadroda yer almadı. Bordo-mavili takımda sakatlıkları geçen Jan Durica ve Matus Bero ise 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.

BUZ'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Buz, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor maçını kaçıran Mehmet Batdal'ın yokluğunda forvette Sokol Cikalleshi'yi görevlendirdi. Başkent temsilcisinde Mehmet Batdal'ın dışında sakatlıkları bulunan Özer Hurmacı, Raheem Lawal ve Payam Sadeghian, Trabzonspor'a karşı forma giyemedi.

Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, Trabzonspor karşısında ilk 11'de Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Tiago Pinto, Ceyhun Gülselam, Musa Çağıran, Serdar Gürler, Adrien Regattin, Aminu Umar ve Cikalleshi'yi tercih etti.

AHMET AĞAOĞLU TRİBÜNDE

Ev sahibi takım taraftarları, takımları ligde zor günler geçirmesine rağmen karşılaşmaya ilgi göstermezken, tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekti. Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Trabzonsporlu futbolsever, başkentte takımlarını destekledi. Trabzonspor Kulübünün yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı izledi.