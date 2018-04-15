Kazandık bekliyoruz

Süper Lig'in 29. haftasında dün gece Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik patronu Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Bu galibiyetle, yarınki (bugün) sonuca göre iki haftada farkı 6 ile 7 indirmiş olacağız. Kalan haftalarda ne kadar yetecek bilmiyorum" dedi.
ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK
KOCAMAN şöyle devam etti: Galatasaray- Beşiktaş maçı da var. Bütün bunların yanında kazanmaktan başka bir şansımız yoktu. Önemli bir galibiyet aldık. Kazanıp rakiplerimizin kayıplarını bekleyeceğiz.
SİVAS ÜSTÜMÜZDEKİ 3 TAKIMI YENDİ
"Sivas üstümüzdeki 3 takımın da yenmişti. İlk yarıda son derece yüksek yüzdeli pasla oynadık. 2. yarıda kontrol Sivas'taydı. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandığımız için son derece sevinçliyim."
SON 17 HAFTANIN LİDERİ BİZİZ
"İlk 11 haftada 33 puanın 16'sını yitirdik ve görevi bırakmıştım. Sonraki periyotta bir takım şeyler yerine oturdu. Bu maçı saymıyorum, Osmanlı maçından sonra 17 haftada en çok puan toplayan takım biz olduk."
ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK
KOCAMAN şöyle devam etti: Galatasaray- Beşiktaş maçı da var. Bütün bunların yanında kazanmaktan başka bir şansımız yoktu. Önemli bir galibiyet aldık. Kazanıp rakiplerimizin kayıplarını bekleyeceğiz.
SİVAS ÜSTÜMÜZDEKİ 3 TAKIMI YENDİ
"Sivas üstümüzdeki 3 takımın da yenmişti. İlk yarıda son derece yüksek yüzdeli pasla oynadık. 2. yarıda kontrol Sivas'taydı. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçı kazandığımız için son derece sevinçliyim."
SON 17 HAFTANIN LİDERİ BİZİZ
"İlk 11 haftada 33 puanın 16'sını yitirdik ve görevi bırakmıştım. Sonraki periyotta bir takım şeyler yerine oturdu. Bu maçı saymıyorum, Osmanlı maçından sonra 17 haftada en çok puan toplayan takım biz olduk."
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