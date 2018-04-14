Trabzon üç büyük sorunu çözdü

Trabzon Yönetimi, göreve başladığının ilk haftasında Akhisarspor başkanı ile yaptığı görüşmeden iki gün sonra 850 bin Euro'luk ödemeyi gerçekleştirerek önemli bir sorunu çözdü. Ayrıca Hyun-Jun Suk'un transferinden Porto'ya ödenmesi gereken 250 bin Euro'luk taksit de yönetim tarafından yatırılarak, yeni bir FIFA sürecinin başlamasının önüne geçildi.



​PAZARTESİ DE ÖDEME YAPILACAK

İki kulübe yapılan önemli ödemelerin ardından kulübe ihtar çeken Onazi, Rodallega ve Castillo'yla görüşen yöneticiler, 3 oyuncunun da alacaklarını hesaplarına yatırdı. Bordo-Mavili yönetim, diğer yabancı oyunculara pazartesi günü ödeme yapacak.