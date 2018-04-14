Trabzon üç büyük sorunu çözdü

Trabzon Yönetimi, göreve başladığının ilk haftasında Akhisarspor başkanı ile yaptığı görüşmeden iki gün sonra 850 bin Euro'luk ödemeyi gerçekleştirerek önemli bir sorunu çözdü. Ayrıca Hyun-Jun Suk'un transferinden Porto'ya ödenmesi gereken 250 bin Euro'luk taksit de yönetim tarafından yatırılarak, yeni bir FIFA sürecinin başlamasının önüne geçildi.
PAZARTESİ DE ÖDEME YAPILACAK
İki kulübe yapılan önemli ödemelerin ardından kulübe ihtar çeken Onazi, Rodallega ve Castillo'yla görüşen yöneticiler, 3 oyuncunun da alacaklarını hesaplarına yatırdı. Bordo-Mavili yönetim, diğer yabancı oyunculara pazartesi günü ödeme yapacak.
PAZARTESİ DE ÖDEME YAPILACAK
İki kulübe yapılan önemli ödemelerin ardından kulübe ihtar çeken Onazi, Rodallega ve Castillo'yla görüşen yöneticiler, 3 oyuncunun da alacaklarını hesaplarına yatırdı. Bordo-Mavili yönetim, diğer yabancı oyunculara pazartesi günü ödeme yapacak.
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