;
Yol Durumu
  1. Kartal ezdi geçti

'de sürpriz kadro dışı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında ile karşılaşacak olan 'de Şilili futbolcu Mauricio İsla tarafından kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçede sürpriz kadro dışı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup ile karşılaşacak olan 'de İsla, kafileye dahil edilmedi.

'ın Şilili futbolcuyu kadroya almama sebebinin ise antrenmanlarda iyi çalışmaması olduğu öğrenildi. İsla'nın Beşiktaş'la perşembe günü oynanacak olan kupa maçında da kadroya dahil edilmeyebileceği ifade edildi.

Öte yandan sakatlığı düzelen ve Sivasspor kadrosuna dahil edilen Hollandalı golcü Vincent Janssen'in derbide forma giyebileceği hatta 11'de bile başlayabileceği öğrenildi..

Etiketler: , ,
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 12:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar