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  1. Fenerbahçe'de sürpriz kadro dışı!

: Güzel bir idman maçı oldu!

'de , üst üste üçüncü galibiyetini Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 yenerek aldı, zirvede ile 'in karşılaşacağı haftada kayıp yaşamayıp maç fazlasıyla liderliğe ortak oldu. İşte 'nun Akhisarspor - Beşiktaş maçıyla ilgili yorumları...

Ligimiz başlıyor, 6-7 maç geçiyor; takımlarda fazla hareket yok... Diyoruz ki, "Daha sezon yeni başlıyor, sonra açılırlar..." Devre arası oluyor, tatiller yapılıyor; sonra lig yeniden başlıyoruz. Bu kez de diyoruz ki, "Ya, devre arasından yeni çıkıldı, birkaç haftaya iyi oynamaya başlarlar..." Hemen ardından lar geliyor.. Milli maçlardan sonra yine bir şey oynanmıyor! Ve sezon sonu geliyor... Bu kez de, "Artık bundan sonra sadece galibiyet önemli, iyi ve keyif veren futbol beklemeyin" deniyor...

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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 12:33
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