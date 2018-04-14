Ligimiz başlıyor, 6-7 maç geçiyor; takımlarda fazla hareket yok... Diyoruz ki, "Daha sezon yeni başlıyor, sonra açılırlar..." Devre arası oluyor, tatiller yapılıyor; sonra lig yeniden başlıyoruz. Bu kez de diyoruz ki, "Ya, devre arasından yeni çıkıldı, birkaç haftaya iyi oynamaya başlarlar..." Hemen ardından Milli maçlar geliyor.. Milli maçlardan sonra yine bir şey oynanmıyor! Ve sezon sonu geliyor... Bu kez de, "Artık bundan sonra sadece galibiyet önemli, iyi ve keyif veren futbol beklemeyin" deniyor...
Erman Toroğlu: Güzel bir idman maçı oldu!
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, üst üste üçüncü galibiyetini Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 yenerek aldı, zirvede Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in karşılaşacağı haftada kayıp yaşamayıp maç fazlasıyla liderliğe ortak oldu. İşte Erman Toroğlu'nun Akhisarspor - Beşiktaş maçıyla ilgili yorumları...
Etiketler: Erman Toroğlu , Spor Toto Süper Lig , Medipol Başakşehir , Türkiye Kupası , Beşiktaş , Galatasaray , Antalyaspor , Milli maç
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