Darüşşafaka, Eurocup Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59'luk skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu.
Karşılaşmaya iki takım da savunmayı iyi kontrol ederek başlarken, ilk 4 dakika 4-4 eşitlikle geçildi. Daha sonra Wilbekin ve Sant-Ross ile art arda üçlükler bulan Darüşşafaka, 10-9 öne geçti. Son bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken, Daçka Wilbekin'in son saniye atıştan bulduğu basketle periyodu 21-17 önde tamamladı.
İkinci periyodun başında Wilbekin üst üste 6 sayı ile farkı açan Darüşşafaka, skoru 27-21'e getirdi. Hücumda toparlanan Kuban, Qvale'in art arda bulduğu 4 sayıyla 27-25 yaptı. Kulagin ve Qvale, sayılar bulmaya devam eden Rus ekibi, periyodun bitimine 46 saniye skoru 33-33'e getirdi. Son anlarda Wilbekin ve Kartal ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulan Daçka, devreye 39-33 önde girdi.
Üçüncü periyoda savunmada rakibini durdurarak başlayan Darüşşafaka, hücumda Johnson, Furkan ve Cummings'in basketleri farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Daha sonra Lokomotiv Kuban, Ragland'un basketleri ile farkı kapatmaya çalışsa da Daçka, Wilbekin'in basketleri ile periyodu 55-45 üstün tamamladı.
Son periyotta iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlandı. Üst üste Babb ve Collins ile basketler bulan Kuban farkı 5'e indirdi: 58-53. Kuban'ın geri dönmesine izin vermeyen Darüşşafaka, parkeden skorla 67-59'luk skorla galip ayrıldı ve Eurocup'ta şampiyon oldu.
Karşılaşmanın en skoreri Darüşşafaka'da 28 sayı ile yıldızlan Wilbekin oldu. Kuban'da ise Ragland 18 sayı ile takımına katkıda bulundu.
Darüşşafaka, ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu
EuroCup final serisinin ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 yenen Darüşşafaka, seride durumu 2-0'a getirdi ve sezonu EuroCup şampiyonu olarak tamamladı. Daçka bu şampiyonlukla önümüzdeki sezon Euroleague'de mücadele etmeye hak kazandı.
Darüşşafaka, Eurocup Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59'luk skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu.
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