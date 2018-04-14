Spor Toto Süper Lig 'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor 'un konuğu oldu. İlk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçen Kanarya ikinci yarıda Robinho'nun golüne engel olamadı. Karşılaşmada başka gol olmadı Fenerbahçe Sivas'tan üç puanla döndü.

24. RANDEVU

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 24. kez karşı karşıya geliyor. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 23 maçtan 15'ini Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 5 maçı kaybetmeyen, 4 galibiyet, bir beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 57 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 4-1 kazandı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçında deplasman takımı Fenerbahçe 5, ev sahibi Sivasspor 3 kez galip gelirken, 2 maç da berabere bitti. Sivasspor'un yeni stadında ilk kez karşılaşacak iki ekibin Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki maçlarında sarı-lacivertliler 23, kırmızı-beyazlılar 18 gol attı. Öte yandan Sivasspor, evindeki son 5 lig maçında Fenerbahçe'ye sadece bir kez kaybetti. Sivas'taki son 5 randevuda ev sahibi ekip 2, Fenerbahçe bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da berabere tamamlandı. Sivas'taki son maçta 2015-2016 sezonunda taraflar 2-2'lik eşitliği bozamadı.

23 MAÇTA 88 GOL

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan 23 müsabakada 88 gol atıldı, sadece bir maç golsüz tamamlandı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 57, Sivasspor 31 kez fileleri havalandırdı, futbolseverler 88 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması 3,82 olarak gerçekleşti.