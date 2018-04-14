Caner Erkin’den yedinci asist!

Beşiktaş'ın sol beki Caner Erkin asistlerine devam ediyor... Dün akşamki Akhisarspor maçında Babel'in attığı ilk golde pası veren isim olan Caner, bu sezon Süper Lig'deki 7'nci asistini yapmış oldu.
TEBRİK ETTİLER
Savunmanın solunda oynamasına rağmen takımına 7 asistlik katkı veren Caner Erkin, Beşiktaş'ın başarısında önemli rol oynadı. Karşılaşmadan sonra taraftarına koşan Siyah-Beyazlı oyuncuyu takım arkadaşları özel olarak tebrik etti.
TEBRİK ETTİLER
Savunmanın solunda oynamasına rağmen takımına 7 asistlik katkı veren Caner Erkin, Beşiktaş'ın başarısında önemli rol oynadı. Karşılaşmadan sonra taraftarına koşan Siyah-Beyazlı oyuncuyu takım arkadaşları özel olarak tebrik etti.
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