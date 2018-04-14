;
Yol Durumu
  1. Trabzon üç büyük sorunu çözdü
  2. Total futbol dersi

’den yedinci !

Siyah-Beyazlılar’da ’in attığı ilk golde pas ı veren , ’deki 7’nci ini yaptı. Tecrübeli oyuncu, futboluyla taraftardan tam not aldı

Caner Erkin’den yedinci asist!
Beşiktaş'ın sol beki Caner Erkin lerine devam ediyor... Dün akşamki Akhisarspor maçında Babel'in attığı ilk golde pası veren isim olan Caner, bu sezon 'deki 7'nci asistini yapmış oldu.

TEBRİK ETTİLER
Savunmanın solunda oynamasına rağmen takımına 7 asistlik katkı veren Caner Erkin, Beşiktaş'ın başarısında önemli rol oynadı. Karşılaşmadan sonra taraftarına koşan Siyah-Beyazlı oyuncuyu takım arkadaşları özel olarak tebrik etti.
Etiketler: , , , ,
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar