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Yıldırım'dan sürpriz transfer

çalışmalarını sürdüren Başkan Yıldırım, oyuncu gözleme konusunda marka bir isim olan ’nın scout’u ’yu getiriyor. Boto, Oblak, Matic ve Wtsiel gibi yıldızları Benfica’ya kazandırmıştı

Yıldırımdan sürpriz transfer
Fenerbahçe'de 3 Haziran'da gerçekleşecek genel kurul öncesinde Başkan elini güçlendirmek için hamleler yapmaya devam ediyor. Portekiz'in A Bola gazetesi, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesi halinde scout ekibinin başına 'nın Avrupa scoutu Jose Boto'yu getireceğini iddia etti.

BOTO TAM BİR YILDIZ AVCISI
Portekiz'in Record gazetesi de daha önce Jose Boto'yu Fenerbahçe'ye yazmıştı. Habere göre Boto'nun Benfica'ya Markovic, Matic, Jan Oblak, Axel Witsel gibi isimleri kazandırdığı kaydedilmişti.

M.UNİTED PUSUDA BEKLİYOR
Portekiz'den gelen haberlere göre Boto'yu tek isteyen takım Fenerbahçe değil. İngiliz devi M.United'ın da Mourinho'nun talebiyle Boto ile ilgilendiği gelen haberler arasında.

EN CİDDİ TEKLİF F.BAHÇE'DEN
SHAKHTAR Donetsk'in için sportif direktörlük teklifi yaptığı da iddialar arasında. Ama Portekiz basınını göre en ciddi teklif F.Bahçe'den.
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