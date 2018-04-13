Sosa ile sıcak temas

Beşiktaş'tan sürpriz atak... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Benim bütçem Sosa'nın maliyetini karşılayacak düzeyde değil" demesinin ardından Arjantinli yıldız Beşiktaş'ın gündemine geldi. Yönetimin 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği gelen bilgiler arasında.



FİKRET ORMAN YUMUŞADI

Daha önce Sosa'ya Milan'a gittiği için kırgın olan Başkan Fikret Orman'ın yumuşadığı ve Sosa'nın transferine Güneş'in de isteme şartıyla onay verdiği öne sürüldü.



SOSA DA ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Yönetimi'nin Sosa'nın menajeriyle yaptığı görüşmede yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı. Jose Sosa'nın da Beşiktaş'a dönmeyi çok istediği öğrenildi.



3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

Beşiktaş Yönetimi'nin Sosa için Trabzonspor'a da 2,5 ile 3 milyon Euro arası bonservis teklifinde bulunacağı belirlendi. Sosa'nın Beşiktaş'a dönmesini Güneş'in de istediği iddia edildi.