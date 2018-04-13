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Sosa ile sıcak temas

Beşiktaş, Başkanı ’nun maddi nedenlerle gözden çıkardığı Sosa için devreye girdi. Yıldız oyuncunun menajeriyle temas sağlayan yöneticiler Arjantinli starla ciddi biçimde ilgileniyor

Sosa ile sıcak temas
Beşiktaş'tan sürpriz atak... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun "Benim bütçem Sosa'nın maliyetini karşılayacak düzeyde değil" demesinin ardından Arjantinli yıldız Beşiktaş'ın gündemine geldi. Yönetimin 33 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği gelen bilgiler arasında.

FİKRET ORMAN YUMUŞADI
Daha önce Sosa'ya Milan'a gittiği için kırgın olan Başkan Fikret Orman'ın yumuşadığı ve Sosa'nın transferine Güneş'in de isteme şartıyla onay verdiği öne sürüldü.

SOSA DA ÇOK İSTİYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin Sosa'nın menajeriyle yaptığı görüşmede yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği ortaya çıktı. Jose Sosa'nın da Beşiktaş'a dönmeyi çok istediği öğrenildi.

3 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK
Beşiktaş Yönetimi'nin Sosa için Trabzonspor'a da 2,5 ile 3 milyon Euro arası bonservis teklifinde bulunacağı belirlendi. Sosa'nın Beşiktaş'a dönmesini Güneş'in de istediği iddia edildi.
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