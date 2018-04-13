Bembeyaz sayfa bırakırım

maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını değerlendirerek, "Bir çok takımdan ayrıldık ama giderken bembeyaz bir şey bırakırım, kimse arkamdan konuşamaz" dedi."Hiçbir arkadaşıma kötü niyetli davranmam, hiçbir futbolcuya art niyetli olmam mümkün değil. Ben bağırırım da uyarırım da, art niyetli olmam. Kimseyle problemim yok" diye konuştu.maçının zor geçeceğinibelirtenmaçınınikinci yarısı gibioynarsak istediğimizsonucu alabiliriz" ifadelerinikullandı.