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Bembeyaz sayfa bırakırım

Çalımbay, “Bir çok takımdan ayrıldık ama giderken bembeyaz bir sayfa bırakırım” diye konuştu

Bembeyaz sayfa bırakırım
Trabzon , Osmanlıspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını değerlendirerek, "Bir çok takımdan ayrıldık ama giderken bembeyaz bir şey bırakırım, kimse arkamdan konuşamaz" dedi.

KİMSEYLE PROBLEMİM YOK
Çalımbay, "Hiçbir arkadaşıma kötü niyetli davranmam, hiçbir futbolcuya art niyetli olmam mümkün değil. Ben bağırırım da uyarırım da, art niyetli olmam. Kimseyle problemim yok" diye konuştu.

OSMANLI MAÇI ZOR GEÇECEK
maçının zor geçeceğini belirten Çalımbay, "Kayserispor maçının ikinci yarısı gibi oynarsak istediğimiz sonucu alabiliriz" ifadelerini kullandı.
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