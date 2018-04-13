Juventus taraftarları, Real Madrid maçında 90+3'te penaltı çalan İngiliz hakem Michael Oliver'ın peşini bırakmıyor.
Juventus taraftarı Michael Oliver'ın peşini bırakmıyor
Juventus taraftarları, Real Madrid maçında 90+3'te penaltı çalan İngiliz hakem Michael Oliver'ın peşini bırakmıyor.
Etiketler: Real Madrid , Juventus , Lucy Oliver , Michael Oliver
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