Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Caner Erkin'in pasıyla topla buluşan Babel, ceza alanı dışında attığı sert şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Beşiktaş 20. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Caner Erkin'in ortasında Serginho'nun ters müdahale ettiği topla ceza alanında buluşan Negredo, sol çapraz pozisyonda kaleciye rağmen attığı şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.





33. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Seleznov'un vuruşunda, kaleci Fabricio topu uzaklaştırdı.

39. dakikada sağ kanattan Ömer Bayram'ın kullandığı serbest atışta ceza alanı içindeki Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.





Beşiktaş ikinci yarıya da hızlı başladı. Orta alandan gelişen atakta ceza sahasının solunda topla buluşan Negredo topu altıpasa çevirdi, Ricardo Quaresma'nın şık vuruşunu kaleci Lukac kornere çıkardı. Devamındaki atakta Babel, yine ceza sahası dışından sert bir vuruş yaparak farkı 3'e çıkardı. Hollandalı yıldız bu golle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye yükseltti. Babel ayrıca Beşiktaş formasıyla deplasmanlardaki 8. golünü kaydetti.

Beşiktaş, 52. dakikada gole çok yaklaştı! Akhisarspor'un hatasında topla buluşan Quaresma, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Lukac'ı da çalımladı ancak vuruşu direkten döndü.

Akhisarspor, 56. dakikada gole yaklaştı. Ceza sahasının dışında topla buluşan Daniel Larsson, bir anda 3 Beşiktaşlı'yı ekarte ederek ceza sahasına girdi ve Fabri ile karşı karşıya kaldı. Larsson'un vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

Dakikalar 64'e geldiğinde Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanattan Quaresma'nın kullandığı kornere iyi yükselen Tosic'in vuruşunda top direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, bu sonuçla birlikte puanını 59'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerindeki 7. Beşiktaş maçından da galibiyet çıkaramadı ve Akhisarspor haftayı 34 puanla kapattı. Beşiktaş önümüzdeki hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Akhisarspor ise Göztepe ile evinde karşılaşacak.