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  1. UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

yarı final eşleşmeleri belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri...

'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. kiminle eşleşti? kiminle eşleşti? kiminle eşleşti? kiminle eşleşti? 'in rakibi hangi takım oldu? Maçlar ne zaman oynanacak? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...

Cengiz Ünderin rakibi belli oldu

sviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen yarı final kura çekiminde son şampiyon , Alman ekibi ile 'li ise ile eşleşti.

UEFA yarı final maçları 24-25 Nisan ile 1-2 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri şöyle;

Real Madrid - Bayern Münih
Liverpool - Roma

AVRUPA LİGİ'NDE ERKEN FİNAL
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. İngiliz devi Arsenal ile Avrupa Ligi'ni en çok kazanan kulüplerden biri olan Atletico Madrid yarı finalde kozlarını paylaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise Fransız devi Marsilya, çeyrek finalde Lazio'yu saf dışı bırakan Salzburg ile eşleşti.

Avrupa Ligi yarı final maçları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final ise 16 Mayıs'ta Lyon'da Park Olympique Lyonnais'de yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu;

Arsenal - Atletico Madrid
Marsilya - Salzburg

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 14:18
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