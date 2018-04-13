2.Emre harekatı

Yeni sezonda kaliteli ve geniş bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da hareketlilik erken başladı... Deportivo La Coruna formasını giyen eski futbolcusu Emre Çolak'la büyük oranda anlaşan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi. Yönetim 'bir başka Emre' için de operasyona başladı.
OCAK'TA DA GÜNDEMDEYDİ
G.SARAY yönetimi devre arasında da temasa geçtiği Emre Mor'la yeniden görüşmelere başladı. İspanya'da dikiş tuttaramayan genç yıldızın kiralanması için Celta Vigo ile masaya oturuldu.
ÖZÜR DİLEYİNCE AFFEDİLDİ
Büyük umutlarla gittiği İspanyol ekibinde aradığı ortamı bulamayan Emre Mor geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılmıştı. Fakat arkadaşları ve hocasından özür dileyen milli futbolcu affedildi.
FENER VE KARTAL DA İSTİYOR
Emre Mor'un ismi bir süredir Beşiktaş ve F.Bahçe ile de anılıyor. Fakat genç yıldız, kendisini Milli Takım'a kazandıran Fatih Terim'le yeniden çalışmak için Galatasaray'a gelmek istiyor.
19 MAÇTA OYNADI VE 1 GOL ATTI
Sezon başında büyük umutlarla Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor, İspanyol ekibinde 19 lig maçına çıktı ve 1 gol attı.
Devre arasında da Galatasaray'a transferi gündeme gelen Emre Mor, Celta Vigo'da kalmayı tercih etmişti.
OCAK'TA DA GÜNDEMDEYDİ
G.SARAY yönetimi devre arasında da temasa geçtiği Emre Mor'la yeniden görüşmelere başladı. İspanya'da dikiş tuttaramayan genç yıldızın kiralanması için Celta Vigo ile masaya oturuldu.
ÖZÜR DİLEYİNCE AFFEDİLDİ
Büyük umutlarla gittiği İspanyol ekibinde aradığı ortamı bulamayan Emre Mor geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakılmıştı. Fakat arkadaşları ve hocasından özür dileyen milli futbolcu affedildi.
FENER VE KARTAL DA İSTİYOR
Emre Mor'un ismi bir süredir Beşiktaş ve F.Bahçe ile de anılıyor. Fakat genç yıldız, kendisini Milli Takım'a kazandıran Fatih Terim'le yeniden çalışmak için Galatasaray'a gelmek istiyor.
19 MAÇTA OYNADI VE 1 GOL ATTI
Sezon başında büyük umutlarla Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor, İspanyol ekibinde 19 lig maçına çıktı ve 1 gol attı.
Devre arasında da Galatasaray'a transferi gündeme gelen Emre Mor, Celta Vigo'da kalmayı tercih etmişti.
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