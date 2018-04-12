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Robben ve Ribery imzayı attı iddiası

Alman basınında yer alan haberlerde 'in, 'ye leri sürekli gündeme gelen ve ile 1 yıl sözleşme uzatma kararı aldığı iddia edildi.

Robben ve Ribery imzayı attı iddiası

'de döneminin en çok adı geçen isimlerinden ve 'nin takımları ile 1 yıl daha anlaştıkları iddia edildi.

Alman basınından Bild'in haberine göre, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 34 yaşındaki Hollandalı yıldız Robben ile Alman devi Bayern 1 yıl daha anlaşmaya vardı.

Haberde ayrıca 35 yaşındaki Ribery'nin sözleşmesinin de 1 yıl daha uzatılacağı belirtiliyor.

11 yıldır Bayern forması giyen Fransız yıldız, bu sezon 19 maçta 5 gol aterken 1 de asist yaptı.




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  • 12 Nisan 2018, Perşembe 20:28
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