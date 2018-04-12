Robben ve Ribery imzayı attı iddiası

Türkiye'de transfer döneminin en çok adı geçen isimlerinden Arjen Robben ve Franck Ribery'nin takımları Bayern Münih ile 1 yıl daha anlaştıkları iddia edildi.

Alman basınından Bild'in haberine göre, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 34 yaşındaki Hollandalı yıldız Robben ile Alman devi Bayern 1 yıl daha anlaşmaya vardı.

Haberde ayrıca 35 yaşındaki Ribery'nin sözleşmesinin de 1 yıl daha uzatılacağı belirtiliyor.

11 yıldır Bayern forması giyen Fransız yıldız, bu sezon 19 maçta 5 gol aterken 1 de asist yaptı.









