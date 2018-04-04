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  1. 66 milyonluk çılgın proje

'dan büyük bomba

Katıldığı bir panelde, "Önümüzdeki dönemde Alex gibi iyi oyuncular etme mecburiyetimiz var" diyen Başkanı 'ın kariyer olarak Brezilyalı'yı fersah fersah geçecek bir yıldız getirmek için yoğun çalışma içinde olduğu ortaya çıktı.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 08:27
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