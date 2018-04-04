Katıldığı bir panelde, "Önümüzdeki dönemde Alex gibi iyi oyuncular transfer etme mecburiyetimiz var" diyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kariyer olarak Brezilyalı'yı fersah fersah geçecek bir yıldız getirmek için yoğun çalışma içinde olduğu ortaya çıktı.
Aziz Yıldırım'dan büyük bomba
Etiketler: Aziz Yıldırım , Fenerbahçe , transfer
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