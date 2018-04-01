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Ya Robben ya

Bir dünya yıldızını takıma kazandırmak isteyen Yıldırım’ın ilk hedefi Robben. Bir aksilik çıkarsa rota Fransız yıldız ’ye dönecek...

Ya Robben ya Ribery
Cuma günü 3 Haziran'da gerçekleştirilecek olan genel kurulda aday olduğunu açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, seçim kozu olarak altyapı için düşündüğü mega proje dışında bir dünya yıldızına daha Fenerbahçe formasını giydirmeyi planlıyor. İlk hedef Bayern'in Hollandalı yıldızı .



ALTERNATİFİ FRANK RİBERY
Robben ile temas kurulurken, yakın bir zamanda yüz yüze görüşme gerçekleşecek. Hollandalı'da bir aksilik çıkması durumunda aynı takımda yer alan ve yine sözleşmesi bitecek olan Ribery'ye imza attırılacağı öğrenildi.



ROBBEN'DEN MESAJLAR VAR
Bu arada bir açıklama yapan Robben, Çin ya da Amerika'ya gitme gibi bir planının olmadığını ancak B.Münih'de rolünün düşmesine de razı olmayacağını söyledi. Bu açıklama Fenerbahçe iddiasını güçlendirdi.

RUMMENİGE İLE GÖRÜŞÜP CEVAP VERECEK
Fenerbahçe Kulübü'ne yakın kaynaklar, Arjen Robben'in birkaç gün içinde B.Münih Başkanı Karl Heinz Rummenige ile bir araya geleceği, bu görüşmenin ardından Fenerbahçe ile ilgili görüşünün şekilleneceğini belirtiyorlar. Ancak Robben'in Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunu da ifade ediliyor.
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