Ya Robben ya Ribery
Bir dünya yıldızını takıma kazandırmak isteyen Yıldırım’ın ilk hedefi Robben. Bir aksilik çıkarsa rota Fransız yıldız Ribery’ye dönecek...
ALTERNATİFİ FRANK RİBERY
Robben ile temas kurulurken, yakın bir zamanda yüz yüze görüşme gerçekleşecek. Hollandalı'da bir aksilik çıkması durumunda aynı takımda yer alan ve yine sözleşmesi bitecek olan Ribery'ye imza attırılacağı öğrenildi.
ROBBEN'DEN MESAJLAR VAR
Bu arada bir açıklama yapan Robben, Çin ya da Amerika'ya gitme gibi bir planının olmadığını ancak B.Münih'de rolünün düşmesine de razı olmayacağını söyledi. Bu açıklama Fenerbahçe iddiasını güçlendirdi.
RUMMENİGE İLE GÖRÜŞÜP CEVAP VERECEK
Fenerbahçe Kulübü'ne yakın kaynaklar, Arjen Robben'in birkaç gün içinde B.Münih Başkanı Karl Heinz Rummenige ile bir araya geleceği, bu görüşmenin ardından Fenerbahçe ile ilgili görüşünün şekilleneceğini belirtiyorlar. Ancak Robben'in Fenerbahçe'ye daha yakın olduğunu da ifade ediliyor.
Etiketler: Aziz Yıldırım , Arjen Robben , Ribery , Fenerbahçe
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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