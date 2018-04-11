Şimdi hesap kitap zamanı

DERBİ

... Zirvede eşi benzeri görülmemiş bir şampiyonluk yarışının yaşandığı'de heyecan tavan yapmış durumda... Lider'ındeplasmanında aldığı şok yenilgiyle işler iyice kızıştı. Gözler pazar günü oynanacakmaçına çevrildi.evindeki kritik maçı kazanırsa zirveyi yeniden alacak...ise galibiyet halinde büyük avantaj yakalayacak.ve'nin gözü kulağı daolacak.'ndaki maçtan beraberlik çıkmasını isteyen'da zorlu bir 3 puan mücadelesi verecek. Şampiyonluk umutları artande'la deplasmanda karşılaşacak.futbol otoritesine göre ise yarışın kaderini 31. haftadakimaçı belirleyecek. Fakat'u yenerse, derbide iki takımın da amacı ikincilik olabilir!6 haftada küme düşme hattını şekillendirecek maçlar oynanacak. Bu hafta sonu 34 puanlı, 28 puanlı'u konuk edecek. Ev sahibi ekip 3 puanı alırsa dev bir adım atacak. Önümüzdeki hafta isearasındanefesleri kesecek.