Şimdi hesap kitap zamanı

Gerçekten 'Süper' Lig... Zirvede eşi benzeri görülmemiş bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Süper Lig'de heyecan tavan yapmış durumda... Lider Galatasaray'ın Gençlerbirliği deplasmanında aldığı şok yenilgiyle işler iyice kızıştı. Gözler pazar günü oynanacak Galatasaray- Başakşehir maçına çevrildi.
TÜM TÜRKİYE PAZARA KİLİTLENDİ
Cimbom evindeki kritik maçı kazanırsa zirveyi yeniden alacak... Başakşehir ise galibiyet halinde büyük avantaj yakalayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözü kulağı da bu 90 dakikada olacak.
FENERBAHÇE'NİN UMUTLARI ARTTI
TT Stadı'ndaki maçtan beraberlik çıkmasını isteyen Beşiktaş, Akhisar'da zorlu bir 3 puan mücadelesi verecek. Şampiyonluk umutları artan Fenerbahçe de Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.
KADERİ DEV DERBİ BELİRLER Mİ?
Birçok futbol otoritesine göre ise yarışın kaderini 31. haftadaki Galatasaray- Beşiktaş maçı belirleyecek. Fakat Başakşehir, Cimbom'u yenerse, derbide iki takımın da amacı ikincilik olabilir!
ÇOK KRİTİK MAÇLAR OYNANACAK
Önümüzdeki 6 haftada küme düşme hattını şekillendirecek maçlar oynanacak. Bu hafta sonu 34 puanlı Antalyaspor, 28 puanlı Konyaspor'u konuk edecek. Ev sahibi ekip 3 puanı alırsa dev bir adım atacak. Önümüzdeki hafta ise G.Birliği ve Osmanlı arasında başkent derbisi nefesleri kesecek.
TÜM TÜRKİYE PAZARA KİLİTLENDİ
Cimbom evindeki kritik maçı kazanırsa zirveyi yeniden alacak... Başakşehir ise galibiyet halinde büyük avantaj yakalayacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gözü kulağı da bu 90 dakikada olacak.
FENERBAHÇE'NİN UMUTLARI ARTTI
TT Stadı'ndaki maçtan beraberlik çıkmasını isteyen Beşiktaş, Akhisar'da zorlu bir 3 puan mücadelesi verecek. Şampiyonluk umutları artan Fenerbahçe de Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.
KADERİ DEV DERBİ BELİRLER Mİ?
Birçok futbol otoritesine göre ise yarışın kaderini 31. haftadaki Galatasaray- Beşiktaş maçı belirleyecek. Fakat Başakşehir, Cimbom'u yenerse, derbide iki takımın da amacı ikincilik olabilir!
ÇOK KRİTİK MAÇLAR OYNANACAK
Önümüzdeki 6 haftada küme düşme hattını şekillendirecek maçlar oynanacak. Bu hafta sonu 34 puanlı Antalyaspor, 28 puanlı Konyaspor'u konuk edecek. Ev sahibi ekip 3 puanı alırsa dev bir adım atacak. Önümüzdeki hafta ise G.Birliği ve Osmanlı arasında başkent derbisi nefesleri kesecek.
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