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'dan paylaşımı!

Dünyanın en ünlü futbolcularından olan , Fenerbahçeli eski futbolcu ile fotoğrafını paylaşıp 'idolüm' dedi.

Neymar: O benim idolüm

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı , Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Brezilya'da bir araya gelen ikili, Alex'in televizyon programı için bir sohbet gerçekleştirdi. Çekimin ardından Alex de Souza ile fotoğrafını paylaşan Neymar, "Futboldaki idollerimden birisi olan bu adamla tanışmaktan dolayı büyük onur duydum" sözlerini sarf etti.

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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba 18:49
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